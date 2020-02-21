مدرب ليون يقترح حلا غريبا لإيقاف رونالدو 

وكالات(صدى):

اقترح مدرب نادي ليون الفرنسي، رودي غارسيا، عن حلا غريبا لإيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، قبيل المواجهة المرتقبة بين فريقيهما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح المدرب الفرنسي “: ” كيف يمكننا إيقاف رونالدو؟ ربما عند الحدود الفرنسية.. ربما يتوقف عند الحدود ويتخذ قرارا بعدم رغبته في اللعب في مدينة ليون وأنها لا تعجبه “.

ورأى غارسيا: “إذا تحدثنا على محمل الجد، فيمكن إيقاف رونالدو عن طريق الدفاع بشكل مثالي. ومع ذلك، من غير المجدي وضع رونالدو في قفص إذا كان هذا يفتح المجال أمام ديبالا أو هيغوين (ثنائي يوفنتوس) “.