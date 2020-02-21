شاهد.. مصير قصر الملك فهد في الحنبلي بالرياض

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قصر الملك فهد «رحمه الله» ناحية الحنبلي من حي الظهيرة في وسط الرياض، والذي اشتراه من سليمان وسعد أبناء حمد التخفيفي بثمن وقدره أربعون ألف ريال عربي.

وأوضح المقطع، أن حدوده قبله بيت عبدالله الكريديس وشرقا ً بيت غصاب ابن منديل ١٣٦٧هـ، اي قبل ٧٤سنة، وحلة الحنبلي شمال غرب دروازة.

وللقصر واجهتان شمالية وجنوبية وإجمالي مساحته 1200 متر مربع وهو مكون من دور وروشن كبير جدا وله ملاحق وغرف للخدم وله أربعة أبواب ثلاثة شمالية، واحد كبير جدا، واثنان صغيران، والجنوبية باب واحد متوسط وجميعها من الحديد المزخرف.

كما أن له خمس عشرة نافذة كبيرة الحجم جميلة من الطراز الأثري القديم المصنوع من الخشب والحديد والزجاج والمحاطة بأقواس، ويوجد خمس فرج متوسطة من الخشب والحديد للتهوية والإضاءة وهو مجمل بثلاثة صفوف من الحقاف والحداير بطول المبنى من الجهتين ومشاش كامل الواجهة من الجهتين من الإسمنت، وهذا المشاش حديث، وقد أفقد المبنى جماله وروعته الأثرية.