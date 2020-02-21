برايثوايت بعد انتقاله لبرشلونة: «الإيمان يحرك الجبال»

وكالات(صدى):

أعرب اللاعب مارتين برايثوايت لاعب برشلونة الجديد، عن سعادته للانضمام إلى برشلونة، قاطعًا وعدًا لجماهير النادي بالنجاح في صفوف الفريق.

وقال اللاعب المنضم من صفوف ليغانيس بعقد حتى يونيو 2024: “لقد فوجئت باهتمام برشلونة في البداية، لكن في نفس الوقت كان الأمر الذي حلمت به لسنوات عديدة ورأيت ذلك ممكنًا، الإيمان يُحرك الجبال”.

وأضاف: “أحب اللعب في برشلونة، الفريق الذي يقدم أفضل كرة قدم في العالم، لقد درستهم، وشاهدت مبارياتهم لأرى كيف يتحرك الزملاء في الفريق، وكيف يمررون، وسأواصل القيام بذلك”.

وأعلن البرسا عن ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مقابل 18 مليون يورو قيمة كسر العقد، وقيمة كسر عقد اللاعب الجديد لبرشلونة بلغت 300 مليون يورو.