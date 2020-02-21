فقدان 300 ميجا واط في انفجار أحد توربين بخاري بمحطة كويتية (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

وثّق مقطع فيديو، انفجار أحد التوربينات البخارية في محطة الزُّور الجنوبية بالكويت.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أنها ستفتح تحقيقا مع مقاول صيانة التوربينة التي أصابها الخلل في المحطة؛ لمعرفة الأسباب ولاسيما أنه لم يمض ساعات على تشغيلها بعد الصيانة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الوزارة المهندس فؤاد العون، أنه لم يحدث إصابات نتيجة الحادث، مبينا أن الوزارة بدأت في تقييم الأضرار.

وأشار إلى أن الوزارة ستباشر في إجراءات الصيانة اللازمة لتلك التوربينة البخارية لإدخالها الخدمة خلال صيف 2020.

وأكد أن الطاقة التي فقدت من المحطة بلغت 300 ميغاواط من الشبكة الكهربائية نتيجة حادث التوربينة، مشيرا الى عدم تأثر الشبكة؛ نظرا لوجود إنتاج طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات الدولة.