عقوبات متوقعة ضد مسؤولي كليب « أنا بنت مكة » بعد توجيهات أمير مكة بتوقيفهم  

عادل الحربي(صدى):

اعتبر المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، أن إنتاج أغنية الراب “أنا بنت مكة”، انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقِيَم الدينية والآداب العامة يستوجب أقصى العقوبات.

وتساءل عجب، قائلا:” ما هذه الجرأة الإجرامية الغريبة في إنتاج أغنية راب بإسم” بنت مكة”، مبينا أنها تعد صارخ على النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.

ولفت عجب إلي أنه يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية وهي السجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين وترحيل المؤدين فيها.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ وجّه بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة، ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.