ولي العهد يرفض شعارات قمة العشرين العالمية لدعم شباب المملكة

الرياض(صدى):

رفض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شعارات قمة مجموعة العشرين (G20) التي صمّمتها أفضل الوكالات العالمية، بهدف تقديم شعارات سعودية ودعم شباب المملكة.

ووقع الاختيار على تصميم من أعمال المصمّم محمد الحواس ذو الـ28 عاماً، الذي صمّم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

يذكر أن المملكة تستضيف أول اجتماعٍ وزاري في قمة العشرين، وتستقبل غدا السبت، قادة أكبر اقتصادات العالم حيث سيصل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وشخصيات رفيعة المستوى إلى العاصمة السعودية الرياض.