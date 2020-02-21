البلوي ترعى فعاليات «مساء صحي» بتبوك

بدر الحارثي(صدى):

رعى مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة تبوك الدكتورة اميرة البلوي مساء امس انطلاق فعاليات “مساء صحي” في الحكير مول الذي تضمن ١٤ ركناً بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ ٤٠ طاقم من منسقي البرامج الصحية والأمراض المزمنة وبرنامج مكافحة التدخين وشؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك فهد التخصصى وكذلك شؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك خالد تحت تنظيم إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالتعاون مع لجنة اصدقاء المرضى بالمنطقة.

وشملت فعاليات المعرض التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار نقاط فحص للسمنة وقياس معدل السكر بالدم و قياس كتلة الجسم كما تهدف لنشر السلوكيات المعززة للصحة والسعي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والتدخل بالعلاج قبل حدوث أي مضاعفات والتركيز على عوامل الخطورة.

وشددت الدكتورة “البلوى” في كلمة لها على تكثيف تفعيل البرامج المعززة للصحة مؤكدة أن ادارة الصحة العامة تعمل بشكل دائم وحريصة على توفير كافة الامكانات الضرورية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية وايجاد السبل التي تسهم بالتغلب على الأسباب المؤدية لتلك الامراض.

وعن مبادرة التنمر التي تعد من المبادرات النوعية والجديدة أوضحت منسقة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة فاطمة الشهراني ان المبادرة هي احدى المبادرات الجديدة التي تهدف للتعريف بانواع التنمر ومن هو المتنمر ويعد برنامج جديد يضاف لبرامج الصحة المدرسية مستقبلا وسيتم التعريف من خلالها عن انواع التنمر وطرق العلاج والوقاية منه وكيفية التعامل مع المتنمر باسلوب الحياة سواء كان اسلوب المجتمع او طرق اخرى مؤكدة ان هناك مدارس كثيرة تطلب الدعم التوعوي من المراكز بشأن التنمر المدرسي.

من جانبها أضافت منسقة البرامج الصحية حنان الجهني ان الفعالية تهدف للارتقاء بالوعي الصحي وغرس انماط السلوك الصحي بين افراد المجتمع وتتضمن الاركان نقاط للفحص والاستشارة الطبية لمرضى السكر والضغط وتستهدف الرجال و النساء والأطفال من زوار المعرض على حد سواء.

وفي ختام الفعاليات كرمت مساعد المدير العام للصحة لجنة اصدقاء المرضى نظير دعمها السخي لتفعيل البرامج الصحية المعززة للصحة العامة كما تم تكريم مركز الحكير على ماقدمه من تسهيلات لإقامة المعرض.