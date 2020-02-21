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  3. عدنان جستنيه : كان النصر ” لقمة سهلة ” لفريق الاتحاد

عدنان جستنيه : كان النصر ” لقمة سهلة ” لفريق الاتحاد




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 25 دقيقة

صحيفه صدى ادهن السير قبل المواجهة 🤣🤣🤣🤣🤣

وش الحنيه اللي جتكم على الإتحاد اليومين هذي

[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 22 دقيقة

الجاموسه ماعنده بيت يجلس فيه وهوه مثل المطلقه من بيت لبيت يهذري يالله حسن الخاتمه

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