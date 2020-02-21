عدنان جستنيه : كان النصر ” لقمة سهلة ” لفريق الاتحاد

الجمعة 21
فبراير
صحيفه صدى ادهن السير قبل المواجهة 🤣🤣🤣🤣🤣
وش الحنيه اللي جتكم على الإتحاد اليومين هذي
الجاموسه ماعنده بيت يجلس فيه وهوه مثل المطلقه من بيت لبيت يهذري يالله حسن الخاتمه
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المليليح[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 25 دقيقة
صحيفه صدى ادهن السير قبل المواجهة 🤣🤣🤣🤣🤣
وش الحنيه اللي جتكم على الإتحاد اليومين هذي
نايف[ عدد التعليقات: 771 ] نشر منذ 22 دقيقة
الجاموسه ماعنده بيت يجلس فيه وهوه مثل المطلقه من بيت لبيت يهذري يالله حسن الخاتمه