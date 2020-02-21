مقربون من نيمار يكشفون موقفه النهائي من العودة إلي برشلونة 

ماجد محمد(صدى):

رد بعض الأشخاص المقربين من نيمار دا سيلفا على نجم برشلون ليونيل ميسي التي قال فيها:”نيمار متلهف جداً للعودة إلى برشلونة فقد فعل الكثير من أجل ذلك، والندم أول خطوة لكي يتواجد من جديد في ملعب كامب نو”.

وقال محيط نيمار:” تصريحات ميسي ليست صحيحة، وميسي يتحدث عن الماضي، وليس عن الوضع الحالي”.

وكان محيط نيمار “تفاجأ” من تصريحات ميسي الأخيرة، حيث أن ميسي ضغط على إدارة فريق برشلونة، من أجل استعادة خدمات نيمار دا سيلفا، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.