 منخفض قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب عدة مناطق بالمملكة 

عادل الحربي(صدى):

توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، تعرّض مناطق شمال المملكة لمنخفض قطبي ثلجي، يبدأ يوم الاثنين القادم، بالإضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.

وأشار “الحربي”: هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق:”تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية” وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: “حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية”.

وأوضح: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.

ومن جهته، أشار الخبير الجوي والباحث في شؤون الطقس إلي تأثير منخفض قطبي بارد مصحوب بكتلة هوائية باردة “متوسطة القوة” علي عدة مناطق بالمملكة ومنها تبوك والحدود الشمالية والجوف وحايل والمدينة ومكة”.