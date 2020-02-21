بالفيديو.. تفاصيل صورة أحزنت وزير الإسكان على الهواء

الرياض(صدى):

تفاجأ وزير الإسكان، ماجد الحقيل، بعرض صورة تخص والده، لم يتوقعها، خلال استضافته في برنامج «بالمختصر» مع الإعلامي ياسر العمرو على قناة MBC.

وظهر الحزن بشكل كبير على ملامح الحقيل، عندما شاهد صورة لوالده الشيخ عبدالله الحقيل، وأبيات كتبها ووضعها في مكتبته.

وعلق على الأبيات، قائلا: «الوالد مدرسة كبيرة، علّمنا أن الحياة فيها عناصر أساسية وأبسط مما نعتقد؛ فنادرًا ما نجده غاضبًا حتى اختار الكتاب صديقًا له؛ فكان كذلك حريصًا على صلة الرحم وطاقة إيجابية وبعدما مات سمعنا عنه كل خير».