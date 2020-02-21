أشرف حكيمي: أريد الحصول على فرصة في ريال مدريد

وكالات(صدى):

علّق الدولي المغربي أشرف حكيمي، على إمكانية استمراره في نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والذي يقضي في صفوفه الموسم الثاني معارًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال «حكيمي» في تصريحات له «أريد أن أستمر في النمو وأحصل على الفرصة كما يفعلون معي هنا في ألمانيا. لقد أظهرت نوعية اللاعب الذي أنا عليه وقبل كل شيء أستمتع بما أقدمه».

وأضاف: «في يونيو قد يحدث أي شيء وسنرى ما يخبئه الصيف. في رأسي أريد أن ألعب أكثر وأستمر في النمو كما يحدث الآن».

وأجاب على سؤال بشأن لعبه دورا بديلا في ريال مدريد، قائلًا «يجب أن نرى ذلك أيضا».

وتكيّف حكيمي مع الكرة الألمانية، حيث خاض في الموسم الماضي 2349 دقيقة موزعة على 28 مباراة وسجل 3 أهداف ومنح 7 تمريرات حاسمة.

ولعب هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند في 33 مباراة، وكان بديلا في 6 مباريات فقط، ولعب بالكامل في 23 مباراة، ، وسجل 6 أهداف ومنح 9 تمريرات حاسمة.