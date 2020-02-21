فيديو طريف للأمير محمد بن سلمان ممازحاً المصورين أثناء إستقباله «بومبيو»

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو طريف لسمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أثناء إستقباله وزير الخرجية الأمريكي مايك بومبيو .

وأظهر الفيديو الذي إلتقطته كاميرات “العربية “لقطات مكثفة لكاميرات وسائل الإعلام التي كانت توثق تلك الزيارة المؤكدة لعمق العلاقات السعودية الأمريكي والدور السعودي القيادي في المنطقة .

وبينما كان يستمر المصورون في لقطاتهم ، مازحهم الأمير محمد بن سلمان قائلاً ” لن يتوقفوا أبداً ” ، ليبادله “بومبيو” الرأي ضاحكاً .