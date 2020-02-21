فيديو طريف للأمير محمد بن سلمان ممازحاً المصورين أثناء إستقباله «بومبيو»
وثق مقطع فيديو طريف لسمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أثناء إستقباله وزير الخرجية الأمريكي مايك بومبيو .
وأظهر الفيديو الذي إلتقطته كاميرات “العربية “لقطات مكثفة لكاميرات وسائل الإعلام التي كانت توثق تلك الزيارة المؤكدة لعمق العلاقات السعودية الأمريكي والدور السعودي القيادي في المنطقة .
وبينما كان يستمر المصورون في لقطاتهم ، مازحهم الأمير محمد بن سلمان قائلاً ” لن يتوقفوا أبداً ” ، ليبادله “بومبيو” الرأي ضاحكاً .
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