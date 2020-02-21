3 أخطاء للمرأة تُسقط بها شعرها

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تسعى النساء دائمًا إلى الحصول على شعر كثيف وصحي، ويُجربن أشياءًا كثيرة حتى يندمج الشعر مع إحداها ويصبح أكثر تحسُّنًا.

وهناك العديد من الأمور التي يجب اتخاذها للحفاظ على الشعر من التساقط وبالتالي الحفاظ على كثافته، ومنها غسيل الشعر كثيرًا ما يساعد في تساقطه.

ويجب ان يتم غسيل الشعر أقل من ثلاثة مرات في الأسبوع وباستخدام المياه الدافئة وليست الساخنة التي تؤدي إلى خسارة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وجفافها وتساقط الشعر، ولا المياه الباردة التي لا يمكنها تنظيف فروة الرأس.

كما أنه من الضروري ألا يتم تمشيط الشعر وهو ما يزال مبللًا لأنه في هذه الحالة يكون ضعيفا، فيُنتظر حتى يجف الشعر نسبيا لتمشيطه، واستخدام المشط اللاسع الأسنان لذلك، حتى لا يؤدي التمشيط إلى تساقط الشعر.

ومن الأمور المهمة أيضًا عدم تعريض الشعر إلى حرارة مجفف الشعر وأدوات التمليس قدر الإمكان، واستخدام الزيوت الطبيعية التي تتمتع بخصائص تجعلها تساعد في ترطيب فروة الرأس ومنع تساقط الشعر وتحفيز نموه.