سناب بالخطأ لفيديو إباحي يفضح شابين وفتاتين

الكويت(صدى):

وثّق مقطع فيديو، شابين وفتاتين يقومان بأفعال منافية للآداب العامة بالكويت، فيما يقوم أحدهما بإلقاء النقود على رأسيهما.

واتضح أن الفيديو، وقع في أحد المخيمات الكائنة في محافظة الجهراء، حيث تم تحديد هوية الشابين، وهما مواطنان أحضرا الفتاتين مقابل المال وارتكبا أفعالاً مشينة.

وصوّر أحد الكويتيان وثّقها الفيديو ونشره على «سناب شات» لكنه نسي تفعيل وضع (الشبح)، وهو إغلاق نظام الخرائط فتمكن عدد كبير مشاهدته.

وألقت الأجهزة الأمنية بالكويت، القبض على الشابين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.