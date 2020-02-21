«الزعاق» يحذر من تقلبات جوية عنيفة منتصف الأسبوع المقبل

الرياض(صدى):

حذر الباحث الفلكي وخبير الطقي والمناخ الدكتور خالد الزعاق من تقلبات جوية منتصف الأسبوع المقبل .

وتوقع ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة .

كما توقع نفس الحالة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى ، مطالباً بضرورة إتباع التعليمات خاصةًأثناء القيادة حرصاً على سلامة الجميع .