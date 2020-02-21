«الزعاق» يحذر من تقلبات جوية عنيفة منتصف الأسبوع المقبل
حذر الباحث الفلكي وخبير الطقي والمناخ الدكتور خالد الزعاق من تقلبات جوية منتصف الأسبوع المقبل .
وتوقع ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة .
كما توقع نفس الحالة على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى ، مطالباً بضرورة إتباع التعليمات خاصةًأثناء القيادة حرصاً على سلامة الجميع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94160 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..