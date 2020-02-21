شاهد ضيق تنفس يُصيب الراقصين إثر ارتداء «كمامات كورونا»

بكين(صدى):

وثّقت مجموعة من الصور، فرقة باليه شنغهاي وهي من أعرق فرق الرقص الصينية، أثناء تدريباتهم على الرقص مرتدين «الكمامات» بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستند راقصي وراقصات الباليه إلى قضيب يمتد أفقيا لحفظ الاتزان أثناء التدريب ومددوا أطرافهم وقوفا على أصابع القدمين على إيقاعات موسيقى بيانو كلاسيكية.

وواجه بعض أعضائها صعوبة في التنفس أثناء التدريب بسبب الكمامات، فيما قال وو هو شينغ الراقص الرئيسي في الفرقة: «هذه أول مرة في حياتي أتدرب مرتديا كمامة.. أعتقد أنني في حاجة لتحسين لياقتي البدنية لأنني بعد بضع حركات وجدت نفسي أتنفس بصعوبة».

من جانبها، قالت شين لي لي مديرة فرقة باليه شنغهاي، إن الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما الذي ألزمت سلطات المدينة السكان بتطبيقه، قد يكون تسبب في تأخر الراقصين عن مواعيد التدريب استعدادا لعروض شهر أبريل، إن كانت ستقام.