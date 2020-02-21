شاهد إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة
تعرّض بعض رجال الأمن في المدينة المنورة، إلى حادث إطلاق نار من قبل مجهول.
وأشارت مصادر، إلى أن الجهات الأمنية طوّقت موقع الحادث الذي وقع قبل صلاة الجمعة.
وأكدت المصادر، أن مطلق النار هو عسكري مفصول من الخدمة، وقد أصيب عدة أشخاص في الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94148 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. باالمدينة المنوره ، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام ، بلد الله الآمن ، ياعديم الإيمان ، كيف تطلق فيها الرصاص وتروع الآمنين ..؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ..