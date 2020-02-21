شاهد إطلاق نار على رجال أمن في المدينة المنورة

خاص(صدى):

تعرّض بعض رجال الأمن في المدينة المنورة، إلى حادث إطلاق نار من قبل مجهول.

وأشارت مصادر، إلى أن الجهات الأمنية طوّقت موقع الحادث الذي وقع قبل صلاة الجمعة.

وأكدت المصادر، أن مطلق النار هو عسكري مفصول من الخدمة، وقد أصيب عدة أشخاص في الحادث.