بالفيديو.. انهيار زوجة الطبيب «بطل كورونا» قبل حرق جثمانه

بكين(صدى):

دخلت زوجة الطبيب ليو تشي مينغ مدير مستشفى ووهان، في حالة انهيار، بعد إعلان وفاة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسات الكاميرات، مطاردة الزوجة لسيارة نقل الموتى التي كانت تنقل زوجها إلى المحرقة، وهي تبكي بحرقة متأثرة بالفراق، مرتدية ملابس واقية هي وكل المتواجدين في المحيط.

يذكر أن ليو توفي عن عمر 51 عاما من جراء إصابته بالفيروس، ليصبح أول رئيس مستشفى صيني يفقد حياته بسبب «كورونا»، بعد أن واجهه بشجاعة محاولا إنقاذ الكثيرين وتحول لبطل على السوشيال ميديا.

وتسبب موت ليو، في حالة من الغضب والحزن في الصين، بعد أن ولى المرضى كل اهتمامه متناسيا نفسه، حتى أصيب بالفيروس، الذي عزله عن الجميع حتى زوجته التي لم تتمكن رؤيته لمدة شهر تقريبا قبل وفاته، فيما ظل الزوجان على اتصال عن طريق الرسائل ومكالمات الفيديو.