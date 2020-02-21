عاد من السفر وطعن زوجته بعد ولاتها عقب 6 أشهر زواج

القاهرة(صدى):

في جريمة مثيرة للدهشة ، أقدم شاب مصري على محاولة قتل زوجته الحامل فور عودته من السفر ، بعدما اكتشف أنها وضعت مولودتها بعد 6 شهور فقط من الزواج .

وفي التفاصيل ، فقد اعترف الشاب الذي كان يعمل بإحدى الدول العربية أنه اقتحم غرفة النوم على زوجته وفي يده سكيناً وأخد يسدد لها الطعنات حتى فرت هاربة وركيبت ” توك توك ” أوصلها إلى منزل أهلها .

وقال الشباب أنه وقع في حب زوجته عن طريق جروبات الفيس بوك وكانت تظهر بعقلانية وصفات هائلة حتى تزوجا بعد شهر ونصف وفوجئ ليلة الدخلة بأنها ليست عذراء ، واختلقت حينها قصة وهمية لفض غشاء بكارتها ولم تعترف بأنها كانت على علاقة بآخر .

وأضاف صدقتها لأني كنت بحبها وواثق في أخلاقها ، لكني فوجئت بإخفائها عنوان الطبيب الذي كانت تتابع معه الحمل ، وشعرت بشئ غريب حتى وضعت في هذا الموعد .

وتواصل الشرطة التحقيقات ، بعد اتهامه بالشروع بالقتل ، على أن يتم إجراء تحليل الجينات الوراثية لإثبات صحة إدعائه .