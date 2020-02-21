بالفيديو والصور.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

أم المصلين لصلاة الجمعة اليوم، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعود بن ابراهيم الشريم مبتدئاً خطبته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوصية المصلين بتقوى الله.

وقال فضيلته عباد الله: التميز غاية ينشدها كل مجتمع واع، وكل فرد هميم، وهو مقصد ظاهر من المقاصد التي أصلها الإسلام وأكد عليها، وبين أن العبرة في الأشياء بكيفها وتميزها، لا بكمها وهبائها، فإن الله جل شأنه قال (ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً) ولم يقل أكثر عملا؛ لأن العبرة بالحقيقة لا بالشكل، وقديما قيل: دون الرغوة اللبن الصريح، والتميز ليس تكلفا ولا حمل ما لا تطيقه النفس، وإنما التميز شحذ همة وبذل جهد لنفس تملك مقومات التميز، ولديها من الهمة على بلوغ درجته ما تجعل صاحبها يبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق تلكم الغاية، وإنه ما من أحد من الناس إلا لديه مكمن من مكامن التميز، غير أنهم يتفاوتون في كشفه والغفلة عنه، وما يتاح أمامهم من محاضن لرعاية الموهوبين، وما يكون من مبدأ الثواب للمتميز، فكما أن العقاب ملجم للمرء عما يقبح به، فكذلك الثواب خير حافز لشحذ همة التميز أمامه، وما ميز الله الإنسان بالعقل السليم والجسم الصحيح، إلا ليذكي من خلالهما خصلة التميز الكامنة، والناس ليسوا على حد سواء في المستوى الذهني ولا البدني ولا المعيشي، لكنهم مع تفاوتهم هذا يمكن لكل أحد منهم أن يتميز بما أتاح الله له، فالمزارع ليس كالطبيب، غير أن لكل منهما تميزه في مهنته، والفقيه ليس كالكاتب، غير أن لكل منهما تميزه في فنه.

وأشار فضيلته: إلى أن التميز في الحقيقة ليس قيمة مطلقة لا تدخلها النسبية، فليس ثمة تميز مطلق، بل لكل تميزه اللائق به، وليس من وصفه الكمال التام، وما لا يدرك كله لا يترك كله، ووصول المتميز ولو متأخرا خير له من ألا يصل أبدا، وإن لم يستطع أن يكون في المقدمة فليحرص على ألا يكون في المؤخرة، فلربما كان تميزه في عدم الفشل حين يكثر الفاشلون، كما أن عدم تميزه يعد فشلا حين يكثر المتميزون، ولا يدخل التعثر في مثل ذلكم؛ لأن التعثر عتبة من عتبات التميز التي لا يتم الوصول إليه إلا من خلالها، وليس العيب في مجرد العثار، وإنما العيب في تكرر العثار بنفس الطريقة.

وبين فضيلته: أن التميز بذل موجود وليس تكلف مفقود، وكل امرئ أعرف بالمجالات التي يجدر به التميز فيها، والمجالات التي ليست من بابته ولا هو منها، والنبي صلى الله وسلم كان يبدي هذى المعنى لصحابته، لما يلمسه من همة كل أحد منهم، فإنه لما جاءه رجل وشكى حاله قائلا: “: يا رسول الله! إن شعائر الإسلام قد كثرت عليَّ فأخبرني بأمر أتشبَّثُ به، قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله) رواه الترمذي، وأن الضعيف لا يبلغ بالإدارة مبلغ التميز؛ لأنها تفتقر إلى قوة تقف أمام التحديات، وتحسن التصرف في تذليل العقبات، فإن التميز الإداري ليس بالتمني ولا بجمال الفكرة المطروحة، وإنما التميز في الفكرة المنطلقة من إمكان تحقيقها في الواقع بقوة حاملها، وفاقد الشيء لا يعطيه، والمرء العاقل لا يعسف نفسه على ما ينافي طبعه وميوله التي يجيدها ويتقنها؛ لأنه سيقصر فيها أكثر مما يحسن في الوقت الذي لا يقبل منه إلا الإتقان، وفي الأثر: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه” ،فإن الإتقان من التميز، وبالتميز يكون التقدم، ومن المسلمات أن لا حضارة دون تميز، فالتميز هو أقنوم الاختراعات الرئيس، فإن أسلافنا لم يبلغوا شأوا عاليا إلا بالتميز، الذي أثروا به كافة العلوم في أزمنتهم، حتى كان غيرهم عالة عليهم، فلهم قصب السبق في الحكم والتشريع، والإدارة والطب والفيزياء، وغير ذلكم من العلوم والمعارف والصناعات.

ثم نوه فضيلته بقوله: ثم اعلموا يا رعاكم الله: أنه مهما كان المرء متميزا متقنا فإن الكمال لله وحده والعصمة لنبيه عليه الصلاة والسلام ،وإنما القصد في التميز هو التسديد والمقاربة، وقطف ثمرته ما دامت ناضجة قبل أن تذبل، والتشرف برفع راية الأمة أمام الأمم، فإن الأمة بأفرادها الذين يمثلون مجموعها، وبما يحملونه من طاقات التميز التي ينبغي ألا تذهب هدرا دونما استباق، كما ينبغي أن يعلم بأن التميز لا يعني التكلف والتصنع المذموم، فمن العقل أن يعرف المرء قدره، وأن يكون كحاله التي خلقه الله عليها، وأن يراه الناس كما يعرفون عنه لا يتصنعه لهم، فإن أقواما التمسوا التميز في غير مظانه فوقعوا في الإخفاق، فكم من متكلف مشية غيره لم يتميز بها ولم يبق على مشيته التي خلقها الله عليها، كما أنه ينبغي لمن وهبه الله التميز أن يتقي الغرور والإعجاب بالنفس فإن تميزه من أقرب مظانه.