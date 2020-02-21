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  3. بالفيديو.. مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية وإعتقالها

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية وإعتقالها

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية وإعتقالها
القدس(صدى):

وثق مقطع فيدو مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية في القدس وإعتقالها ، بزعم أنها كانت تنتوي تنفيذ عملية طعن .

وأظهر الفيديو أفراد من الشرطة الإسرائيلية وقد أسقطوا الفتاة أرضاً وقاموا بتقييدها وشل حركتها بشكل تام ، بينما كانت الفتاة تصرخ وتؤكد عدم صحة هذا الإدعاء .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94147 ] نشر منذ 11 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

,, اللهم انتقم لها ، من الصهاينة المهتدين الغاشمين .. ىمين ..

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