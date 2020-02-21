بالفيديو.. مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية وإعتقالها

القدس(صدى):

وثق مقطع فيدو مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية في القدس وإعتقالها ، بزعم أنها كانت تنتوي تنفيذ عملية طعن .

وأظهر الفيديو أفراد من الشرطة الإسرائيلية وقد أسقطوا الفتاة أرضاً وقاموا بتقييدها وشل حركتها بشكل تام ، بينما كانت الفتاة تصرخ وتؤكد عدم صحة هذا الإدعاء .