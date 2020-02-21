بالفيديو.. مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية وإعتقالها
وثق مقطع فيدو مشاهد مؤلمة لإعتداء سلطات الإحتلال الإسرائيلي على فتاة فلسطينية في القدس وإعتقالها ، بزعم أنها كانت تنتوي تنفيذ عملية طعن .
وأظهر الفيديو أفراد من الشرطة الإسرائيلية وقد أسقطوا الفتاة أرضاً وقاموا بتقييدها وشل حركتها بشكل تام ، بينما كانت الفتاة تصرخ وتؤكد عدم صحة هذا الإدعاء .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94147 ] نشر منذ 11 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
,, اللهم انتقم لها ، من الصهاينة المهتدين الغاشمين .. ىمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46531 ] نشر منذ 5 دقائق
حسبنا الله ونعم فيهم