ضبط متفجرات في البحر الأحمر كانت بطريقها إلى الحوثيين

وكالات(صدى):

ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فجر اليوم الجمعة، مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وكان خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، قد ضبط العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة.