المملكة تُعلق على الحادث الإرهابي في ألمانيا بعد سقوط مسلمين

الرياض(صدى):

إشارة إلى ما نشرته «صدى» بشأن إطلاق النار من قبل عربيًا في مدينة هاناو الألمانية وسقوط ضحايا مسلمين، علّقت المملكة على الحادث الإرهابي.

عبرت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى.

وفيما أكدت الوزارة رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أعلنت وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

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