أكبر مرشد سياحي في المملكة «أمي يُجيد 4 لغات»

الرياض(صدى):

كشف أكبر مرشد سياحي في المملكة، العم سعيد جمعان، عن قصة إتقانه لثلاث لغات أجنبية وعمله كمرشد سياحي في نجران.

وأوضح أنه كان يعمل في وظيفة صغيرة بقطاع النجارة بأرامكو في الشرقية، ثم انتقل للعمل في الصليب الأحمر الدولي جنوب المملكة، وهو ماجعله يتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأفاد بأن انتقاله للصليب الأحمر أكسبه خبرات في مجال التعامل مع الحالات المرضية، التي كان يشعر بالسعادة وهو يساهم في شفائها، بالتعاون مع الأطباء والفنيين في الصليب الأحمر.

وعن التحاقه بالعمل في الإرشاد السياحي، قال إنه فوجئ بلجنة تستدعيه وتتحدث معه وتوجه إليه بعض الأسئلة، وبعد أيام تم الاتصال به للتوجه إلى الرياض، وفقًا لعكاظ.

وأضاف «شعرت بالخوف وتساءلت لماذا يتم استدعائي، لم أنم في تلك الليلة، رغم أن أحد الأصدقاء كان يعلم سر الاستدعاء، لكنه لم يخبرني إلا في اليوم التالي».

وتابع : «غادرت إلى الرياض مستقلاً الطائرة لأول مرة في حياتي لأشارك في اجتماع للمرشدين السياحيين والتقيت بالأمير سلطان بن سلمان الذي سألني: هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ قلت له: بطلاقة، واستمر النقاش في كثير من المواضيع السياحية وهو من أطلق عليّ لقب أكبر مرشد سياحي على مستوى المملكة في أحد الاحتفالات، وكرمني بدرع تذكارية تقديراً لي».

واختتم: «أنا حزين لعدم استطاعتي مواصلة عملي لخدمة السياحة والمساهمة في تعريف زوار المملكة بتاريخها وتراثها، وما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، بلغوا أصدقائي أنني بحاجة إلى زيارتهم واللقاء بهم والدعاء لي لتجاوز الأزمة الصحية التي أمر بها».