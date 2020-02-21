بالفيديو.. سارة الودعاني تكشف اللحظات الأولى من ولادة طفلها

أميرة خالد(صدى):

شاركت خبيرة الجمال سارة الودعاني، متابعي حسابها على «سناب شات»، مقطع فيديو من ولادة طفلها ووضعه على صدرها عقب الولادة.

وظهر الرضيع وهو يبكي، فيما تحدثت إليه الودعاني بطريقة عاطفية، مما دفع عدد كبير من المتابعين لمشاركة الفيديو معربين عن تأثرهم بالموقف، ليحقق أكثر من 23 ألف مشاهدة بعد ساعة واحدة من نشره.

ونشرت سارة الودعاني، صورة لطفلها مؤخرا، تظهر وجهه خلالها وهو مرتديا الزي الخليجي «عباءة وشماغاً»، ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.