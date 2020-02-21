جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن وظائف شاغرة للكفاءات الوطنية المتميزة (للرجال والنساء) ممن يكملون دراساتهم في الخارج في عدد من التخصصات، وذلك في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من: رفحاء وطريف والعويقيلة، إذ سيكون التقديم متاحاً إلكترونياً على مدار العام عبر موقع الجامعة ابتداءً من يوم الأحد 29/6/1441هـ، وحتى يوم الخميس 10/7/1441هـ

وأوضحت أن شروط التقديم تتضمن « أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيدجداً، أن يكون المتقدم منتظماً في برنامج الدكتوراه أو ما يعادلها، أن تكون الجامعة التي يدرس بها المتقدم حالياً ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف QS، أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) عن طريق الانتظام الكامل والتفرغ التام في بلد الدراسة، أن يتواءم التخصص العام للمتقدم في الدرجات الثلاث: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للعمل بالوظيفة المستقطب لها، اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية وأي اختبارات تراها الجامعة، أن لا يكون المتقدم موظفاً بجهة حكومية عند التقديم».

وأكدت أنه سيتم فتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط هنــــــــــــــا ابتداءً من يوم الأحد 29/6/1441هـ، وحتى يوم الخميس 10/7/1441هـ

وتضمنت الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً: السيرة الذاتية، صورة من شهادة المؤهل العلمي (الماجستير والبكالوريوس)، صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة، صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية، صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية، صورة من الهوية الوطنية.

يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .