مفاجأت غريبة تظهر لأول مرة عن «مايكل جاكسون» في تقرير تشريح الجثة

واشنطن(صدى):

كشف تقرير تشريح جثة مطرب البب العالمي مايكل جاكسون أسرار خطيرة عنه قبل وفاته الغامضة منذ أكثر من 10 سنوات .

وأكد التقرير وجود آثار واضحة للعديد م جراحات التجميل وندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه نتيجة لتلك الجراحات على مر السنين .

كما كشفوا أن شفاهه الوردية ناتجة إلى وشم تجميلي ، كما أن حاجبيه كانا بوشم تجميلي ، بالإضافة إلى وشم غريب في رأسه .

والمثير للدهشة أن التقرير الطبي كشف أن ” جاكسون ” كان “أصلع ” وأن شعره الطويل الذي كان يظهر به ما هو إلا شعر مستعار ، كما كشف إصابته بمرض البهاق إذ ظهرت مساحات من الجلد الفاتح والغامق في جسده .

الجدير بالذكر أن ” جاكسون ” توفي عن عمر يناهز 50 عام في 2009 ، بعد تدهور حاد في صحته نتيجة للأدوية والإدمان .