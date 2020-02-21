مفاجأت غريبة تظهر لأول مرة عن «مايكل جاكسون» في تقرير تشريح الجثة
كشف تقرير تشريح جثة مطرب البب العالمي مايكل جاكسون أسرار خطيرة عنه قبل وفاته الغامضة منذ أكثر من 10 سنوات .
وأكد التقرير وجود آثار واضحة للعديد م جراحات التجميل وندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه نتيجة لتلك الجراحات على مر السنين .
كما كشفوا أن شفاهه الوردية ناتجة إلى وشم تجميلي ، كما أن حاجبيه كانا بوشم تجميلي ، بالإضافة إلى وشم غريب في رأسه .
والمثير للدهشة أن التقرير الطبي كشف أن ” جاكسون ” كان “أصلع ” وأن شعره الطويل الذي كان يظهر به ما هو إلا شعر مستعار ، كما كشف إصابته بمرض البهاق إذ ظهرت مساحات من الجلد الفاتح والغامق في جسده .
الجدير بالذكر أن ” جاكسون ” توفي عن عمر يناهز 50 عام في 2009 ، بعد تدهور حاد في صحته نتيجة للأدوية والإدمان .
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