شاهد متزلج تعلّق في جرف صخري لساعتين

أوتاوا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، متزلجًا معلقًا بجرف صخري لمدة ساعتين، في أحد المنتجعات بكندا.

وأوضح الفيديو، الرجل متعلقًا في الجرف دون وجود خيارات الصعود أو النزول، إذ كان يتفادى السقوط من جرف شديد الانحدار، تجنبا لإصابة قد تكون قاتلة.

وباشرت فرق الإنقاذ الواقعة، حيث تم إنقاذ الرجل العالق مستخدمين الحبال، دون تعرضه لإصابات خطيرة.