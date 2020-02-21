شاهد متزلج تعلّق في جرف صخري لساعتين
أظهر مقطع فيديو، متزلجًا معلقًا بجرف صخري لمدة ساعتين، في أحد المنتجعات بكندا.
وأوضح الفيديو، الرجل متعلقًا في الجرف دون وجود خيارات الصعود أو النزول، إذ كان يتفادى السقوط من جرف شديد الانحدار، تجنبا لإصابة قد تكون قاتلة.
وباشرت فرق الإنقاذ الواقعة، حيث تم إنقاذ الرجل العالق مستخدمين الحبال، دون تعرضه لإصابات خطيرة.
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 15013 ] نشر منذ 33 دقيقة
اسين😊😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94146 ] نشر منذ 30 دقيقة
مقرود ..
.. ماله ومال الصعاب ……
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46530 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يخارجنا