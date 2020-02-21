برشلونة يسعى لضم «صلاح»

وكالات(صدى):

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن إعتزام نادي برشلونة ضم نجم ليفربول والمنتخب المصري “محمد صلاح ” خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وبجانب إحترافية صلاح الدولية ، فإن برشلونة يرغبب في ضمه لعدم نيته التجديد لعقد المهاجم لويس سواريز الذي تقدم في العمر ، وسينتهي عقده في صيف 2021 .

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العرض الذي يرصده برشلونة ، غير أنه يقع في المرتبة الثالثة من أولويات النادي الإسباني بعد نيمارنجم باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان .

الجدير بالذكر أن “صلاح ” توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين ، وتوج في عام 2019 بثلاث ألقاب مع ليفربول هي ” دوري أبطال أوروبا ، والسوبر الأوروبي ، وكأس العالم للأندية .