فيسبوك يتيح إمكانية الحصول على مال مقابل تسجيلاتك الصوتية

وكالات(صدى):

قررت شركة فيسبوك، إجراء تسجيلات صوتية كجزء من برنامج جديد يسمى “Pronunciations”، مقابل مال ستدفعه للمستخدمين.

ويكافئ التطبيق الناس نظير المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث، وعلى المؤهل الذي يريد المشاركة تسجيل عبارة “Hey Portal”، ويحصل المشترك في مجموعة واحدة من التسجيلات، على 200 نقطة في تطبيق Viewpoints، ولا يمكن صرفها إلا بعد تحقيق 1000 نقطة على الأقل، ويترجم هذا إلى مكافأة قدرها 5 دولارات فقط عبر خدمة الدفع PayPal.