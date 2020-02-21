زوج شيرين عبدالوهاب يحملها على المسرح بعد طلبها المفاجئ ( فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

قرّرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، الاقتراب من جمهورها أكثر خلال حفلها الكبر ضمن « فبراير الكويت 2020 »، مستعينة بزوجها المطرب والملحن حسام حبيب.

وطلبت شيرين من زوجها، أن يحملها وإنزالها أسفل المسرح وذلك بشكل مفاجئ، ليُلبي زوجها الطلب وساعدها على النزول بعدما طلبت من الجمهور بالتزام الهدوء.

يذكر أن شيرين كانت قد وجهت رسالة إلى جمهورها جاء فيها «سبب نجاحي الكبير وحبكم ليا هو أنني بحب شغلي، ياريت ما حدش فيكم يعمل حاجة إلا إذا كان بيحبها.،حبوا ما تعملوا حتى تعملوا ما تحبوا».