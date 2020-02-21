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«يوفنتوس» يقدم عرض خيالي لضم بول بوجبا

«يوفنتوس» يقدم عرض خيالي لضم بول بوجبا
وكالات(صدى):

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن مفاوضات اليوفنتوس الإيطالي لضم لاعب مانشستر يونايتد النجم الدولي بول بوجبا في الميركاتو الصيفي المقبل .

وأكدت أن اليوفي سيعرض انتقال لاعبه الويلزي آرون رامسي بالإضافة إلى 50 مليون جنيه إستيرليني لضم بوجبا .

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على عرض اليوفي المميز ، حيث أعرب “بوجبا ” أكثر من مرة عن رغبته في العودة لليوفي الذي لعب فيه سابقاً حتى انتقل إلى مانشستر في صيف 2012 .

الجدير بالذكر أن عقد “بوجبا ” مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2021 ، وهو ما يرشح موافقة النادي على الإستغناء عنه .


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