«بسطة الرياض» فعاليّة مجتمعيّة تدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

بدر الحارثي(صدى):

تنظم أمانة منطقة الرياض صباح غد السبت فعاليّة “بسطة الرياض” على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين مستوى مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة في ضوء مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.

وتضم الفعاليّة الواقعة على طريق (التحلية) من واحة الملك سلمان وحتى تقاطع طريق عبدالله بن سليمان الحمدان، سوقًا مفتوحًا مزيّنًا بالأشجار والشتلات ومجهزًا بالجلسات المتعددة، تحيط بها المطاعم والمقاهي، ويستعرض على جنباتها 200 مشارك مشاريعهم الاستثمارية، بحضور الفنون والحرف والموسيقى وألعاب الأطفال الهوائية والكهربائية.

كما تتيح الفعاليّة التي تنطلق من الـ٩ صباحًا وحتى الـ٧ مساءً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إمكانية التعريف بمنشآتهم والتسويق لمنتجاتهم وأعمالهم، والاستفادة من أراء الزوّار لتطوير خدماتهم ودعمهم في وضع دراسات جدوى مبنيّة على التجربة الميدانية، لتشكّل الفعاليّة نقطة التقاء تمزج بين التعليم والثقافة والمعرفة في أجواء تناسب جميع الفئات العمريّة.

وتأتي فعالية “بسطة الرياض” التي تنظمها الأمانة كل يوم سبت على مدى ٣ أشهر، في إطار اهتمامها بتعزيز علاقة السكّان بمدينتهم وإعادة إحياء الفراغات العامة وشوارع المدينة تحقيقًا لمجتمع حيويّ ومستدام.