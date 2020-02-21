تطوير 3 سيارات اختبارية من «بوجاتي» (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة بوجاتي، عن ثلاثة سيارات اختبارية مميزة تم تطويرها خلال الفترة الماضية، ليكون من المملكة أن تصبح سيارات إنتاجية لكنها لم تفعل ذلك.

وطوّرت الشركة سيارة بوجاتي فيرون بارشيتا بدون سقف، والتي أنشأها رئيس قسم التصميم في الشركة في عام 2008، وكانت تستند على فيرون جراند سبورت فيتيس، وهي تمتلك تعديلات هيكلية.

أما السيارة الثاني فهي بوجاتي أتلانتيك المعاد إحياؤها، والتي تم تطويرها في 2015 كإصدار حديث من طراز 1936 أتلانتيك 57، وكان من المقرر أن يتم الكشف عنها في بيبل بيتش هذا العام لكن تم إلغاء الأمر.

و بوجاتي W16 كوبيه «رامبرانت» هي السيارة الثالثة والتي تستمد قوتها من محرك W16 رباعي التيربو سعة 8 لتر المستخدم في شيرون، ويستعير بعض مزايا التصميم من فيرون بارشيتا، ويضم بعض عناصر التصميم من لافواتير نوار أبرزها المصابيح الخلفية، وقد كان بنائها مكلف للغاية، وكان من الممكن أن يبلغ سعرها 20 مليون دولار.