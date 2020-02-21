خالد أمين يحرج شيماء سبت في المستشفى (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

تعرّضت الفنانة البحرينية شيماء سبت، إلى موقف محرج من الممثل والمخرج الكويتي خالد أمين، إذ كان الأخير يلاحقها ويريد تصوير مقطع لها بدون فيلتر.

وظهرا الاثنان في مستشفى، حيث كان أمين يحلاقها فيما ترفض هي التصوير، مشيرة إلى أنه يصر على أن يظهرها بشكل غير جميل أو «كريهة».

وأكد أنه يريد أن يظهرها على حقيقتها، قائلًا «أنا أطلعلك على حقيقتك مو كريهة»، موضحًا أنه لا يستخدم الفيلتر أثناء التصوير.

واعتبر الجمهور، أن خالد أمين أحرج الفنانة بسبب سلوكه غير المرغوب فيه، إذ أن الفنانات عادة لا يظهرن بدون «فيلتر أو ميكاب».