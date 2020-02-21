فتوى شرعية حول تفكير المرأة في غير زوجها

أميرة خالد(صدى):

كشف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ على فخر الحكم الشرعي لتفكير المرأة في غير زوجها أو تفكير الرجل في غير زوجته ، وما إذا كان مجرد التفكير يسبب الإثم .

وقال “فخر ” في إجابة على سؤال حول ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تفكر في غير زوجها ولا للرجل أن يفكر في غير زوجته لأن التفكير يؤدي لإنشغال القلب بالحرام وسيؤدي غالباً إلى إقدام الجوارح على الفعل الحرام ، إلا إذا كان تفكير الرجل بغرض الزواج فلا مانع .

وأضاف أنه ينبغي على المرء أن يبعد عن الشخص الآخر ويتجنب التواجد معه في نفس المكان والقرب منه ، مع تذكير النفس بنعمة الحياة الزوجية الهادئة المستقرة والذكريات الجميلة بين الزوجين ثم الدعاء والانشغال بذكر الله تعالى.