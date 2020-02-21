8 مشكلات صحية تسبب العقم للرجال والنساء

أميرة خالد(صدى):

لا شك أن حلم الإنجاب يراود الفتاة والشاب بمجرد الزواج ، إلا أن تأخره قد يعكر صفو الحياة الزوجية خاصةً إذا اكتشف أحد الطرفين أنه عقيم .

وكشف الأطباء عن أهم أسباب العقم بما يساعد على معرفة المشكلة الحقيقية وحلها ، وهي كالتالي :

1- أسباب تتعلق بالرجال :

– قلة حركة الحيوانات المنوية مما يصعب قدرتها على التخصيب .

– وجود تشوهات في الحيوانات المنوية .

– وانسداد الأنابيب التي تساعد الحيوانات على الوصول للسائل المنوي.

2- أسباب تتعلق بالنساء :

– وجود مشاكل في التبويض مثل عدم انتظامه بسبب خلل في الهرمونات المحفزة للتبويض .

– وجود تكيسات على المبايض .

– وجود التصاقات في المبايض .

– وجود مشاكل في الأنابيب أو القنوات كحدوث إنسداد بها أو إلتصاقها .

– وجود مشاكل في الرحم كبطانة الرحم المهاجرة .