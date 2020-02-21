8 مشكلات صحية تسبب العقم للرجال والنساء
لا شك أن حلم الإنجاب يراود الفتاة والشاب بمجرد الزواج ، إلا أن تأخره قد يعكر صفو الحياة الزوجية خاصةً إذا اكتشف أحد الطرفين أنه عقيم .
وكشف الأطباء عن أهم أسباب العقم بما يساعد على معرفة المشكلة الحقيقية وحلها ، وهي كالتالي :
1- أسباب تتعلق بالرجال :
– قلة حركة الحيوانات المنوية مما يصعب قدرتها على التخصيب .
– وجود تشوهات في الحيوانات المنوية .
– وانسداد الأنابيب التي تساعد الحيوانات على الوصول للسائل المنوي.
2- أسباب تتعلق بالنساء :
– وجود مشاكل في التبويض مثل عدم انتظامه بسبب خلل في الهرمونات المحفزة للتبويض .
– وجود تكيسات على المبايض .
– وجود التصاقات في المبايض .
– وجود مشاكل في الأنابيب أو القنوات كحدوث إنسداد بها أو إلتصاقها .
– وجود مشاكل في الرحم كبطانة الرحم المهاجرة .
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