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8 مشكلات صحية تسبب العقم للرجال والنساء

8 مشكلات صحية تسبب العقم للرجال والنساء
أميرة خالد(صدى):

لا شك أن حلم الإنجاب يراود الفتاة والشاب بمجرد الزواج ، إلا أن تأخره قد يعكر صفو الحياة الزوجية خاصةً إذا اكتشف أحد الطرفين أنه عقيم .
وكشف الأطباء عن أهم أسباب العقم بما يساعد على معرفة المشكلة الحقيقية وحلها ، وهي كالتالي :

1- أسباب تتعلق بالرجال :

– قلة حركة الحيوانات المنوية مما يصعب قدرتها على التخصيب .
– وجود تشوهات في الحيوانات المنوية .
– وانسداد الأنابيب التي تساعد الحيوانات على الوصول للسائل المنوي.

2- أسباب تتعلق بالنساء :

– وجود مشاكل في التبويض مثل عدم انتظامه بسبب خلل في الهرمونات المحفزة للتبويض .
– وجود تكيسات على المبايض .
– وجود التصاقات في المبايض .
– وجود مشاكل في الأنابيب أو القنوات كحدوث إنسداد بها أو إلتصاقها .
– وجود مشاكل في الرحم كبطانة الرحم المهاجرة .


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