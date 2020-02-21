محمد منير يحيي حفله الأول في جدة والتذاكر تبدأ من 200 ريال

أميرة خالد(صدى):

يحيي الفنان المصري محمد منير، أولى حفلاته في جدة، يوم 28 فبراير الجاري بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتتراوح أسعار التذاكر التي جاءت على ثمان فئات من 200 ريال لفئة البرونز وحتى 1550 لـ VVip، كما تتوفر التذاكر للشراء أونلاين أو عبر جميع فروع موقع «فيرجين ميجا ستورز».

يذكر أن الفنان محمد منير، قدم أعمالا غنائية مميزة طوال مشواره الفني، نقشت في قلوب محبيه، من أشهرها: «سو يا سو، وعشق البنات، ونعناع الجنينة، وربك لما يريد ».