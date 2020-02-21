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حادث يفطر القلوب لوفاة شاب فجأة أمام حبيبته بسبب الجوال

حادث يفطر القلوب لوفاة شاب فجأة أمام حبيبته بسبب الجوال
موسكو(صدى):

تسبب شاحن هاتف ذكي في مصرع شاب روسي عشريني وإصابة حبيبته نتيجة وجود مشاكل في عزل أسلاكه .

وقالت الشرطة الروسية أن كيريل ماتفييف ويعمل ميكانيكي سيارات تعرض للصعق الكهربائي بسبب الأسلاك الغير معزولة ، ما تسبب في وفاته بمكان الحادث ، ولم تتمكن حبيبته من إنقاذه ، ولا تزال التحقيقات جارية .

ووجهت حبيبته “بوليشينا ” رسالة عاطفية مؤثرة قالت فيها : سامحني. لم أتمكن من إنقاذك. حاولت. بذلت ما في وسعي لأجعلك تتنفس ثانية، لكن حتى طاقم الإسعاف لم يتمكن من ذلك .

وأضافت: أحبك كما تعلم جيدا. كم كان مؤلما النظر إليك في تلك اللحظة عندما لم أتمكن من إنقاذك.

آسفة يا عزيزي. سأتذكر دائما كيف حملتني بين ذراعيك. كما تعلم، أنت الأفضل . وختمت رسالتها بالقول: أحبك يا شمسي. أنت الآن أقرب إلى النجوم بالفعل، فقط كن حذرا. سأكون دائما معك .


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