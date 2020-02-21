رسالة من أحمد فلوكس إلى منى فاروق بعد تهديدها بالانتحار

القاهرة(صدى):

وجه الفنان المصري أحمد فلوكس، رسالة إلى الفنانة الشابة منى فاروق، التي هددت بالانتحار نتيجة ما تعرضت له من أذى نفسي على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بالفيديوات الجنسية.

وعلق فلوكس، على صورة نشرها لمنى فاروق، قائلاً: «الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطّاء ولكنه ستر الله ولعل ما حدث لكِ علامة حب من الله، لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك كي تعودي إلى رحاب الله… وإيماناً مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده».

وزف لها نبأ سار، مدونا: «أحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي “طلقني شكراً” في انتظارك، وفي كل أعمالي الشخصية، إحنا شعب طيب وجدع وبننسي الوحش وبنفتكر الحلو، وكلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك».