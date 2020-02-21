فوز العتيبي تعرض اسم قبيلتها للبيع !

أميرة خالد(صدى):

أثارت الناشطة فوز العتيبي الجدل بعدما تضمن دفاعها عن جنسيتها السعودية عرض لبيع اسم قبيلتها مقابل مليون ريال .

وقالت “العتيبي ” أثناء دفاعها عن جنسيتها التي شكك بها الكثيرون نظراً لأفكارها المخالفة لمجتمعنا المحافظ : أتحدى إذا شخص معروف يطلع ويشكك في نسبي أو جنسيتي أو جنسية أو نسب أمي لأنهم كلهم عارفين إني بجرجرهم بالمحاكم بس شاطرين يرسلون حسابات وهمية .

وأضافت : اذا مره فاقع قلبكم اني عتيبيه عادي ادفعوا لي عوض مليون ريال واحذف اسم قبيلتي واخليها لكم ولا لا يكثر !

وكانت ” العتيبي ” قد اعتادت إثارة الجدل بأفكارها الغريبة ، فضلاً عن إشتراطها مواصفات صعبة لكي ترضى بالزواج منها مؤخر قيمته 500 ألف ريال ، ومنزل بإسمها ، وخادمة ، وعدم الزواج للمرة الثانية عليها وغيرها من الشروط التي اعتبرها الشباب تعجيزية .