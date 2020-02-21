بالصور.. صغار ينافسون بين 3 آلاف صقار في مهرجان «حفر الباطن للصقور»

حفر الباطن(صدى):

أظهر عدد من الأطفال، قدراتهم خلال مشاركتهم ضمن 3 آلاف صقار في مهرجان «حفر الباطن للصقور»، الذي انطلق أمس ويستمر لمدة 10 أيام.

يتضمن المهرجان الذي تنظمه «رابطة صقاري حفر الباطن» برعاية نادي الصقور بالمحافظة، سباقات: « سباق الملواح، وهدد الحمام، وطلع الحبارى، والصقار الصغير»، ويتنافس فيها بكل فئات الصقور.

وتقدم خلال الفعاليات معارض، وأمسيات، وعروضاً فنية وشعبية، وعروضاً ترفيهية، ومطاعم، ومقاهيَ، تستهدف كل شرائح المجتمع بمختلف الأعمار.