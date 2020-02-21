سرطان المبيض يهدد النساء وحبوب منع الحمل أبرز طرق الوقاية

أميرة خالد(صدى):

أكدت تقارير طبية أنه على النساء أخذ الحيطة والحذر من بعض الأمور التي قد تجعلهن مرضى بسرطان المبيض.

وأفادت بأن امرأة من بين كل 78 ستصاب بسرطان المبيض إن لم تتخذ حذرها، لافتة إلى أن من مسبباته التقدم في العُمر من بين أكثر العوامل المسببة لهذا السرطان، إلى جانب زيادة الوزن.

وأشارت إلى أن أبرز أعراضه عدم انتظام الدورة الشهرية، وآلام عند الجماع، وآلام البطن، والانتفاخ، والإمساك.

وأوضحت التقارير أن من إجراءات الوقاية ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول طعام صحي ومأكولات غنية بفيتامين “أ” و”د”.

ولفتت إلى أن تناول حبوب منع الحمل يقلّل خطر الإصابة بنسبة 50 بالمائة.