علمات تكشف الأزمة القلبية قبل حدوثها بشهر
تعتبر النوبة القلبية من أخطر الأمراض التي قد تسبب الوفاة إذا لم يتم إسعاف المصاب على الفور .
وكشف الأطباء أن هناك علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية قبل حدوثها بشهر ، مما يساهم في إنقاذ حياة المريض .
ويمكن الإستدلال على النوبة القلبية بتلك العلامات :
1- الشعور بالتعب والإرهاق والرغبة في النعاس ، وذلك لضيق الأوعية الدموية وعدم حصول خلايا الجسم على كمية الأكسجين اللازمة .
2- إضطراب التنفس .
3- ظهور قشعريرة ، إذ يفكر المريض أنه مصاب بالبرد بينما تكون حرارة الجسم طبيعية .
4- ألم بالضلوع في الجهة اليمنى .
5- آلام البطن كالقئ والغثيان والإنتفاخ والحموضة وتظهر عند النساء بصفة خاصة .
ويجب مراجعة الطبيب عند حدوث مثل هذه الأعراض والخضوع للفحص والإلتزام بالتعليمات .
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