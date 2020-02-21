علمات تكشف الأزمة القلبية قبل حدوثها بشهر

أميرة خالد(صدى):

تعتبر النوبة القلبية من أخطر الأمراض التي قد تسبب الوفاة إذا لم يتم إسعاف المصاب على الفور .

وكشف الأطباء أن هناك علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية قبل حدوثها بشهر ، مما يساهم في إنقاذ حياة المريض .

ويمكن الإستدلال على النوبة القلبية بتلك العلامات :

1- الشعور بالتعب والإرهاق والرغبة في النعاس ، وذلك لضيق الأوعية الدموية وعدم حصول خلايا الجسم على كمية الأكسجين اللازمة .

2- إضطراب التنفس .

3- ظهور قشعريرة ، إذ يفكر المريض أنه مصاب بالبرد بينما تكون حرارة الجسم طبيعية .

4- ألم بالضلوع في الجهة اليمنى .

5- آلام البطن كالقئ والغثيان والإنتفاخ والحموضة وتظهر عند النساء بصفة خاصة .

ويجب مراجعة الطبيب عند حدوث مثل هذه الأعراض والخضوع للفحص والإلتزام بالتعليمات .