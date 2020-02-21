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بالفيديو.. أول ظهور لسيارة بي إم دبليو 2020 الجبارة

بالفيديو.. أول ظهور لسيارة بي إم دبليو 2020 الجبارة
أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو عن ملامح السيارة الجديدة التي تستعد شركة بي إم دبليو الألمانية للكشف عنها قريباً ضمن سيارات الفئة الرابعة .

وتظهر السيارة الجديدة الجبارة وقد تم تمويهها أثناء إختبارها في إحدى حلبات السباق ، إلا أنه تم الكشف عن بعض مواصفاتها إذ كانت قريبة الشبه بنموذج اختباري كشفت عنه بي إم دبليو في معرض فرانكفورت العام الماضي ، مع اختلاف بسيط في المزايا .

وكان تصميم العام الماضي يعتمد على شبك الواجهة الأمامية المقسوم لقسمين متساويين وحواف عريضة مطلية بالكروم ، مع واجهة خلفية بها إنحناءة على شكل جناح هوائي ، فضلاً عن المزايا التقنية ن والديناميكية للمحرك الذي تبلغ سعته 3.0 ليتر بعزم 500 حصان ، و6 اسطوانات .


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