فيديو مروع لكلب شرس يهجم على طفلة ويحاول تمزيقها

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد مروعة لكلب شرس يهجم على طفلة عمرها 5 سنوات في ساحة لإنتظار السيارات تابعة لكنيسة بالولايات المتحدة .

وأظهر الفيديو الكلب وهو يسير مسرعاً وينقض على الطفلة التي كانت برفقة والدتها وقام بعضها من ذراعها الأيسر وسط صراخ الأم والإبنة ومحاولة الأم والموجودين بالمكان تخليص الطفلة في صراع دام استمر 20ثانية .

وتم إنقاذ الطفلة بأعجوبة وتخضع للعلاج الطبي فضلاً عن سوء حالتها النفسية ، أما مالك الكلب فيواجه تهمة اقتناء حيوان طير بشكل غير قانوني .