طبيب سوري يكشف تفاصيلا جديدة حول قتيل فيلا نانسي عجرم

بيروت(صدى):

حاول طبيب يدعى بهاء، إثارة حالة من الجدل، بتصريحات له يفيد خلالها أن صورة القتيل محمد الموسى، التي تم نشرها في قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، غير حقيقية.

وقال الطبيب، خلال تصريحاته التي ادعى أنها ستغير مجرى التحقيق، إن معلومات وصلته تفيد بوجود بقع زرقاء على ظهر القتيل، والتي تؤكد أن الجثة ظلت مُلقاة على بطنها لمدة ساعتين أو ثلاث على الأقل، لأن هذه العلامات تبدأ في الظهور على جسد المتوفى بعد توقف العلامات الحيوية في جسده وتظهر في الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة.

وأضاف: «الصورة غير حقيقية، لأنه لو مات على هذا الوضع لظهرت هذه البقع على جانبه الأيسر»، إلا أن رواد السوشيال ميديا وصفوه بالكذب لأنه لم تنتشر أي صورة تظهر إصابات الشاب القتيل.