بالصور.. الأمير هاري يتسوق مشتريات المنزل من محلات البقالة
وثقت مجموعة من الصور لحظات فريدة للأمير هاري وهو يتسوق مستلزمات المنزل من أحد محلات البقالة في كندا بعد تنازله عن الألقاب الملكية .
وظهر “هاري ” وهو يحمل حقيبة صديقة للبيئة مليئة بالمستلزمات ، وقيل أنه كان يشتري وجبة الغداء قبل أن يتجه إلى قصره بجزيرة فانكوفر الذي يُقدر بـ 14مليون دولار حيث تعيش معه ميجا ، وطفلهما أرشي .
وكانت الملكة إليزابيث وافقت مؤخراً على عدم حفاظ الزوجين على كلمة ” ملكي ” في العلامة التجارية ، كما لن يكون لهما مكتب في قصر باكنجهام ، بعد تنحيهما عن العائلة المالكة البريطانية .
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