بالصور.. الأمير هاري يتسوق مشتريات المنزل من محلات البقالة

لندن(صدى):

وثقت مجموعة من الصور لحظات فريدة للأمير هاري وهو يتسوق مستلزمات المنزل من أحد محلات البقالة في كندا بعد تنازله عن الألقاب الملكية .

وظهر “هاري ” وهو يحمل حقيبة صديقة للبيئة مليئة بالمستلزمات ، وقيل أنه كان يشتري وجبة الغداء قبل أن يتجه إلى قصره بجزيرة فانكوفر الذي يُقدر بـ 14مليون دولار حيث تعيش معه ميجا ، وطفلهما أرشي .

وكانت الملكة إليزابيث وافقت مؤخراً على عدم حفاظ الزوجين على كلمة ” ملكي ” في العلامة التجارية ، كما لن يكون لهما مكتب في قصر باكنجهام ، بعد تنحيهما عن العائلة المالكة البريطانية .