بالصور.. نائبة الكونجرس المسلمة «إلهان عمر» تتزوج شقيقها !

واشنطن(صدى):

فجًرت النائبة المسلمة بالكونجرس الأمريكي “إلهان عمر ” مفاجأة من العيار الثقيل ، بزواجها من شقيقها “عبد الحكيم عثمان ” لمنحه الجنسية الأمريكية ومساعدته على البقاء في الولايات المتحدة .

وكشفت مجموعة من الصور الظهور الغريب للثنائي في الولايات المتحدة حتى قيل أنه عشيقها ، لكن اتضح بعد ذلك أنه شقيقها الذي تزوجته ضاربة بعرض الحائط الأحكام الإسلامية .

الجدير بالذكر أن إلهان عمر “الصومالية الأصل ” تزوجت عام 2002 من أحمد هرسي ، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل مسيحي عام 2009 رغم أنها مسلمة .